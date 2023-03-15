Mert geri döndü

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert, başarılı performansını sürdürüyor. Tecrübeli file bekçisi bu sezon ligde 13 maçta görev alırken 5. kez kalesini gole kapattı. Kartal, Mert'in oynamadığı 11 maçta 3 kez gol yemedi. Beşiktaş, Mert'ten önceki 11 maçta 14 gol yerken maç başına ortalama 1.2 oldu. Mert kaleye geçtikten sonra ise 13 maçta 10 gol yerken ortalama 0.76'ya düşmüş oldu.
Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert, başarılı performansını sürdürüyor. Tecrübeli file bekçisi bu sezon ligde 13 maçta görev alırken 5. kez kalesini gole kapattı. Kartal, Mert'in oynamadığı 11 maçta 3 kez gol yemedi. Beşiktaş, Mert'ten önceki 11 maçta 14 gol yerken maç başına ortalama 1.2 oldu. Mert kaleye geçtikten sonra ise 13 maçta 10 gol yerken ortalama 0.76'ya düşmüş oldu.