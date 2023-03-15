Ghezzal dönüyor

Siyah-beyazlılar yıldızı Rachid Ghezzal, cumartesi günü yeniden sahalara geri dönüyor. Kasığındaki ağrı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyen Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, hafta sonunda oynanacak İstanbulspor maçına yetişeceği belirtildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Cezayirli yıldıza karşılaşmanın durumuna göre mücadelenin ikinci yarısında görev vermesi bekleniyor.
Siyah-beyazlılar yıldızı Rachid Ghezzal, cumartesi günü yeniden sahalara geri dönüyor. Kasığındaki ağrı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyen Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, hafta sonunda oynanacak İstanbulspor maçına yetişeceği belirtildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in Cezayirli yıldıza karşılaşmanın durumuna göre mücadelenin ikinci yarısında görev vermesi bekleniyor.