Tayyip Talha’dan ‘İyi’ haber geldi

Pazar günü oynanan Başakşehir maçında sakatlanarak sahadan sedyeyle çıkan Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu. Tayyip Talha'nın bugün çekilen MR sonuçları temiz çıktı. Herhangi bir soruna rastlanmayan genç futbolcu takımla çalışmalara devam edecek. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Tayyip Talha, bu maçlarda 2 gol kaydetti.
Pazar günü oynanan Başakşehir maçında sakatlanarak sahadan sedyeyle çıkan Tayyip Talha Sanuç'un durumu belli oldu. Tayyip Talha'nın bugün çekilen MR sonuçları temiz çıktı. Herhangi bir soruna rastlanmayan genç futbolcu takımla çalışmalara devam edecek. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 20 resmi maça çıkan 23 yaşındaki Tayyip Talha, bu maçlarda 2 gol kaydetti.