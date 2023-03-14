Haberler Beşiktaş Şenol Güneş’in 1 günlük izni bitti

Şenol Güneş’in 1 günlük izni bitti

Beşiktaş, İstanbulspor hazırlıklarına bugün başlıyor. Üst üste aldığı A.Gücü ve Başakşehir galibiyetlerinin ardıandan puanını 46'ya yükselten siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'ten 1 günlük izin koparmayı başardı. Dünü dinlenerek geçiren futbolcular, bugün Ümraniye'de yapacakları antrenman ile cumartesi günü oynayacağı maça hazırlanacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Şenol Güneş’in 1 günlük izni bitti
Beşiktaş, İstanbulspor hazırlıklarına bugün başlıyor. Üst üste aldığı A.Gücü ve Başakşehir galibiyetlerinin ardıandan puanını 46'ya yükselten siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'ten 1 günlük izin koparmayı başardı. Dünü dinlenerek geçiren futbolcular, bugün Ümraniye'de yapacakları antrenman ile cumartesi günü oynayacağı maça hazırlanacak
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