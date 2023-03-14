Şenol Güneş’in 1 günlük izni bitti

Beşiktaş, İstanbulspor hazırlıklarına bugün başlıyor. Üst üste aldığı A.Gücü ve Başakşehir galibiyetlerinin ardıandan puanını 46'ya yükselten siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'ten 1 günlük izin koparmayı başardı. Dünü dinlenerek geçiren futbolcular, bugün Ümraniye'de yapacakları antrenman ile cumartesi günü oynayacağı maça hazırlanacak
Beşiktaş, İstanbulspor hazırlıklarına bugün başlıyor. Üst üste aldığı A.Gücü ve Başakşehir galibiyetlerinin ardıandan puanını 46'ya yükselten siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'ten 1 günlük izin koparmayı başardı. Dünü dinlenerek geçiren futbolcular, bugün Ümraniye'de yapacakları antrenman ile cumartesi günü oynayacağı maça hazırlanacak