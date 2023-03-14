O bir çilingir

Beşiktaş, Ankaragücü'nün ardından Avrupa yolundaki rakiplerinden Başakşehir'i de mağlup ederek hem iki maçlık bir galibiyet serisi yakaladı, hem de zirve yarışında yara Almadan yoluna devam etmeyi başardı. Siyah-beyazlıların bu kritik dönemde aldığı iki galibiyette en önemli pay hiç şüphesiz iki maçı da boş geçmeyen Vincent Aboubakar'a ait. Kamerunlu yıldız bir haftalık süre içerisinde önce Başkent ekibinin filelerini havalandırdı, ardından ligin en az gol yiyen ekibi olan Başakşehir'e bir gol attı, bir de attırdı ve takımına 6 puan kazandıran isim oldu. Weghorst'un gitmesinin ardından takıma katılan Aboubakar'ın bu performansı tüm camianın da yüzünü güldürdü.



BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ



Siyah-beyazlı yöneticiler, Aboubakar'ın gerçek bir nokta atışı transfer olduğu yönünde görüş birliğine varırken, "Hollandalı oyuncunun gitmesi bizleri üzmüştü. Ancak Aboubakar geldiği günden bu yana onun yokluğunu aratmadı, son iki maçımızda da kilidi açan isim olmayı başardı. Onunla birlikte, takımımızın kazanma arzusunun da arttığını hep birlikte izliyoruz ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandılar. Teknik heyet de Aboubakar ile maç sonunda yaptığı görüşmede, "Sana güvenmekte ne kadar haklı olduğumuzu gösterdin. Kalan maçlarda da bunun devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandılar.



47 GOLE KATKI SAĞLADI

Aboubakar, Beşiktaş formasıyla gollerine devam ediyor. Kamerunlu bugün kadar siyah-beyazlı takımda 73 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 37 kez havalandıran tecrübeli oyuncu, 10 da asist yaptı. Aboubakar böylece, Beşiktaş formasıyla 47 gole doğrudan katkı sağlamayı başardı.



ŞEHİR'DEN YANA ŞANSLI



Beşiktaş, 2015'ten bu yana Başakşehir'de 8 maçta sadece 2 kez kazanırken 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Kartal'ın bu 2 galibiyetinde ise Aboubakar'ın kadroda olması ve skor katkısında bulunması dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, 2021'de şampiyon olduğu sezonda rakibini çekişmeli bir maçın sonunda 3-2 yenerken Aboubakar ilk golün asistine imza atmıştı. Aboubakar, Başakşehir'e karşı biri Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı son 4 maçı da boş geçmezken 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş bu 4 maçı da kazanan taraf oldu.