Kaleci Mert’in neşesi yerinde

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, Başakşehir maçını gol yemeden kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Tecrübeli file bekçisi, A Milli Takım'la ilgili olarak da "Bundan önce de birçok kez Milli Takım'da görev aldım. Geçen sene talihsiz bir sakatlık yaşadım. Pes etmek lügatımda yok. Orada yeniden olmak bir onurdur" diye konuştu
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, Başakşehir maçını gol yemeden kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Tecrübeli file bekçisi, A Milli Takım'la ilgili olarak da "Bundan önce de birçok kez Milli Takım'da görev aldım. Geçen sene talihsiz bir sakatlık yaşadım. Pes etmek lügatımda yok. Orada yeniden olmak bir onurdur" diye konuştu