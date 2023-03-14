Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Beşiktaş'ta 2023/2024 sezonu için transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Beşiktaş'ta 2023/2024 sezonu için transfer çalışmaları şimdiden başladı.
Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle yeni sezonda taraftarına şampiyonluk hediye etmek istiyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan Kara Kartal, Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'ı gündemine aldı.
Beşiktaş sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bitecek olan Sloven futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin de Zajc ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.
Siyah-beyazlıların Miha Zajc dışında bonservisi Fenerbahçe'de bulunan yıldız ismi transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar...
PELKAS BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA
Fenerbahçe'nin Hull City'ye kiraladığı Dimitris Pelkas, İngiliz ekibinde aradığını bulamadı.
Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dimitris Pelkas sezon sonuna boşa düşecek.
Zira Yunan futbolcunun Fenerbahçe'yle olan kontratı da son buluyor.
Akşam'ın haberine göre; Dimitris Pelkas için devrede olan kulüp Beşiktaş.
Valerien Ismael'in ısrarla istediği ancak sonuçlanmayan transfer 2023-24 sezonu öncesi gerçekleşebilir.
Hull City'de ritmini bulamayan Pelkas, yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'a katılıp yeniden vitrin yapmaya sıcak bakıyor.
Dimitris Pelkas transferine dair önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.
Oyuncunun bonservis maliyetinin olmaması transferin önünü açıyor.
Şenol Güneş'in de onay verdiği Dimitris Pelkas'ın akıbeti merak konusu.
Bu sezon Hull City ile ligde 17 maça çıkan Dimitris Pelkas, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.