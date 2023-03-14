Haberler Beşiktaş Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Son dakika transfer haberleri: Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Miha Zajc'ı gündemine alan siyah-beyazlıların, Sloven futbolcu dışında başka bir yıldıza daha talip olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 15:33
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Beşiktaş'ta 2023/2024 sezonu için transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde yapacağı hamlelerle yeni sezonda taraftarına şampiyonluk hediye etmek istiyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarına başlayan Kara Kartal, Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Beşiktaş sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bitecek olan Sloven futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Öte yandan Fenerbahçe'nin de Zajc ile yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Beşiktaş'ta Miha Zajc transferi için çalışmalar devam ederken, siyah-beyazlılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Siyah-beyazlıların Miha Zajc dışında bonservisi Fenerbahçe'de bulunan yıldız ismi transfer etmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

PELKAS BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA

Fenerbahçe'nin Hull City'ye kiraladığı Dimitris Pelkas, İngiliz ekibinde aradığını bulamadı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dimitris Pelkas sezon sonuna boşa düşecek.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Zira Yunan futbolcunun Fenerbahçe'yle olan kontratı da son buluyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Akşam'ın haberine göre; Dimitris Pelkas için devrede olan kulüp Beşiktaş.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Valerien Ismael'in ısrarla istediği ancak sonuçlanmayan transfer 2023-24 sezonu öncesi gerçekleşebilir.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Hull City'de ritmini bulamayan Pelkas, yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'a katılıp yeniden vitrin yapmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Dimitris Pelkas transferine dair önümüzdeki günlerde resmi adımların atılması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...

Oyuncunun bonservis maliyetinin olmaması transferin önünü açıyor.

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