Çebi: 215 TIR’ı bölgeye yolladık

Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin mart sayısında camiaya seslendi: "Beşiktaş yönetimi, yöneticileri, tüm branşlarımızdaki sporcularımız ile antrenörlerimiz ve taraftar gruplarımız, camia olarak omuz omuza vererek hızlı bir şekilde toplamda 215 yardım TIR'ını deprem bölgelerimize ulaştırdık. Yardımlarımıza devam edeceğiz."
Başkan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Dergisi'nin mart sayısında camiaya seslendi: "Beşiktaş yönetimi, yöneticileri, tüm branşlarımızdaki sporcularımız ile antrenörlerimiz ve taraftar gruplarımız, camia olarak omuz omuza vererek hızlı bir şekilde toplamda 215 yardım TIR'ını deprem bölgelerimize ulaştırdık. Yardımlarımıza devam edeceğiz."