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Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun geleceği belli oldu! Şenol Güneş...

Beşiktaş'ta sezon başı West Ham United kulübünden kiralanan Arthur Masuaku'nun geleceği belli oldu. Satın alma opsiyonu 25 maça çıkması halinde devreye girecek olan oyuncu için tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş kararını verdi. İşte detaylar... | BJK TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 06:50
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun geleceği belli oldu! Şenol Güneş...

Siyah-beyazlılarda ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun geleceği belli oldu! Şenol Güneş...

Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda yeni sezon çalışmalarına devam eden yönetim, Arthur Masuaku konusunda fikrini değiştirdi.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun geleceği belli oldu! Şenol Güneş...

Tecrübeli oyuncunun son dönemde ortaya koyduğu etkili futbol sonrası, teknik heyet ve yönetim, oyuncunun zorunlu satın alma maddesinin kullanılması kararına vardı.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun geleceği belli oldu! Şenol Güneş...

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'dan kiralanan Masuaku'nun sözleşmesinde zorunlu satın alma maddesi bulunuyor...

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun geleceği belli oldu! Şenol Güneş...

Kara Kartal'da 22 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Masuaku, 3 mücadeleye daha 11'de çıkarsa rakam 25'e ulaşacak ve kontratındaki satın alma maddesi devreye girecek.

Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun geleceği belli oldu! Şenol Güneş...

Kartal, anlaşma gereği West Ham'a 2.2 milyon euro bonservis ödeyip 29 yaşındaki futbolcuyla 3 senelik sözleşme imzalayacak.

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