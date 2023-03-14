Haberler Beşiktaş SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Şenol Güneş açıklamalarda bulundu

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Şenol Güneş açıklamalarda bulundu

Beşiktaş'ta Şenol Güneş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güneş, "Gaziantep maçında kırmızıyı gösterenler, diğer maçları göstermediler." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 17:10 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 17:20
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Şenol Güneş açıklamalarda bulundu

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güneş, "Beşiktaş'a şunu yapmasınlar; zaten biz gerideyiz, Gaziantep maçında kırmızıyı gösterenler, diğer maçları göstermediler. O da yanlış, bu da yanlış. Biz bir şey demeden '3 puan bekliyor, 6 puan bekliyor' deniyor. Başkan bunu dedi mi, böyle bir şey yok. Spekülasyon.

Olağanüstü bir durum vardı. Başkan konuşunca 'Sen bunu nasıl söylersin, kötü niyetin mi var' dediler. Sonunda ne oldu? Başkanın dediği mi oldu? Hayır, demek ki hiçbir şey yok. Kazanan da sen, şikayetçi olan da sen. Bizden ne istiyorsunuz

İstanbulspor, iyi bir takım. Fatih Tekke hocayla iyi oynuyorlar. Kolay bir maç olmayacaktır. Zaten ilk yarıda onlara 2 puan kaybetmiştik. Umarım seyircimizin önünde güzel futbolla maçı kazanırız

Bu sene bir dalgalanma geçiriyoruz. Daha iyi bir oyun oynamak zorundayız. Ghezzal bugün antrenmana çıkacak. Tayyip Talha'nın durumu bugün yarın antrenmana çıkmayabilir, bekleyip değerlendireceğiz. Omar Colley şu an hasta."

Güçlü ve güzel rakipler var. Daha güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Bu haftadan sonra milli maçlar var. Ondan sonra Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'yle başlayan, Giresun ve Trabzonspor ile devam eden maçlar var. Hiçbiri kolay değil." diyerek sözlerini noktaladı.

Resim

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Avrupa yeniden Galatasaray'ı konuşacak! İtalya'dan 4 dünya yıldızı daha geliyor...
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten boşanıyor mu işte ilk açıklama! 7. evliliğini yapan Seda Sayan canlı yayında açıkladı "Olsun..."
Bomba transfer iddiası! F.Bahçe ve G.Saray aynı ismin peşinde
Devleri peşine taktı! Sacha Boey'a 2 talip birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken...
Beşiktaş'ta Cenk Tosun krizi!
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI!
Ezan okunurken oruç açılır mı Diyanet?
Ezan okunurken su içmek günah mı Diyanet?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güneş "Daha iyi bir oyun oynamak zorundayız" Güneş "Daha iyi bir oyun oynamak zorundayız" 17:10
Sevilla maçı öncesi iddialı sözler! Sevilla maçı öncesi iddialı sözler! 16:54
PSG Messi ve Ramos görüşmelerini askıya aldı PSG Messi ve Ramos görüşmelerini askıya aldı 16:47
Sevilla'nın F.Bahçe maçı kadrosu açıklandı! Sevilla'nın F.Bahçe maçı kadrosu açıklandı! 16:25
İşte G.Saray'ın sezon sonu bombası! Yeniden Türkiye'ye dönüyor İşte G.Saray'ın sezon sonu bombası! Yeniden Türkiye'ye dönüyor 16:19
F.Bahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken... F.Bahçe'den Beşiktaş'a sürpriz transfer! Herkes Zajc'ı beklerken... 15:33
Daha Eski
Metecan Birsen'in sakatlık süresi açıklandı! Metecan Birsen'in sakatlık süresi açıklandı! 15:26
Antalyaspor'un yeni başkanı belli oldu! Antalyaspor'un yeni başkanı belli oldu! 15:20
Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Real Madrid maçı saat kaçta? 15:18
Van Aanholt'tan ayrılık açıklaması! Van Aanholt'tan ayrılık açıklaması! 15:17
Bursaspor'un cezası düşürüldü Bursaspor'un cezası düşürüldü 14:51
Fenerbahçe Sevilla'ya hazırlanıyor Fenerbahçe Sevilla'ya hazırlanıyor 14:24