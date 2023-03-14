SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Şenol Güneş açıklamalarda bulundu

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güneş, "Beşiktaş'a şunu yapmasınlar; zaten biz gerideyiz, Gaziantep maçında kırmızıyı gösterenler, diğer maçları göstermediler. O da yanlış, bu da yanlış. Biz bir şey demeden '3 puan bekliyor, 6 puan bekliyor' deniyor. Başkan bunu dedi mi, böyle bir şey yok. Spekülasyon.

Olağanüstü bir durum vardı. Başkan konuşunca 'Sen bunu nasıl söylersin, kötü niyetin mi var' dediler. Sonunda ne oldu? Başkanın dediği mi oldu? Hayır, demek ki hiçbir şey yok. Kazanan da sen, şikayetçi olan da sen. Bizden ne istiyorsunuz

İstanbulspor, iyi bir takım. Fatih Tekke hocayla iyi oynuyorlar. Kolay bir maç olmayacaktır. Zaten ilk yarıda onlara 2 puan kaybetmiştik. Umarım seyircimizin önünde güzel futbolla maçı kazanırız

Bu sene bir dalgalanma geçiriyoruz. Daha iyi bir oyun oynamak zorundayız. Ghezzal bugün antrenmana çıkacak. Tayyip Talha'nın durumu bugün yarın antrenmana çıkmayabilir, bekleyip değerlendireceğiz. Omar Colley şu an hasta."

Güçlü ve güzel rakipler var. Daha güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Bu haftadan sonra milli maçlar var. Ondan sonra Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'yle başlayan, Giresun ve Trabzonspor ile devam eden maçlar var. Hiçbiri kolay değil." diyerek sözlerini noktaladı.