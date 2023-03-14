Beşiktaş'ta İstanbulspor maçının hazırlıkları başladı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Basına açık idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ve dar alanda minyatür kale maçla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla devam edecek.

