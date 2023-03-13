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Spor yazarları Beşiktaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Başakşehir maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 07:40
Spor yazarları Beşikrtaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – YILDIZLARIYLA

Beşiktaş ilk yarıda topu rakibine verirken pas hataları siyahbeyazlı takımın hücum gücünü zayıflattı. Gedson ve Salih'in formsuzluğu dikkat çekerken Amir iki oyuncunun açıklarını kapatmak için var gücüyle çalıştı.

Spor yazarları Beşikrtaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Forvette Aboubakar'ın; Cenk ve Redmond'la arasındaki mesafesi zaman zaman 30 metreyi aşması şaşırtıcıydı. Maçta dengeyi bozan hücumda forvetin yalnız adamı ve Başakşehir maçlarının değişilmez golcüsü Aboubakar'ın attığı jeneriklik goldü.

Spor yazarları Beşikrtaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

İkinci yarı Başakşehir yine topa daha çok sahip olmasına rağmen bu sefer de Masuaku sahneye çıktı ve harika bir golle Avrupa yorgunu Başakşehir'in gardını düşürdü.

Spor yazarları Beşikrtaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Masuaku ve Onur hem defansif hem de ofansta gösterdikleri performansla sahanın en iyilerindendi. Masuaku seneye bu takımda mutlaka kalmalı.

Spor yazarları Beşikrtaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Bir gol, bir de asist yapan Aboubakar da eski günlerine döndüğünü kanıtlıyordu. Son 20'de Maxim'in de oyuna girmesiyle siyah-beyazlı takımın yüksek pas yüzdesine kavuşması da önemli bir ayrıntıydı.

Spor yazarları Beşikrtaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Tayyip Talha'nın sakatlığı ise Beşiktaş için kayıp oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Onun yerine oyuna Saiss'ın girmesi ise ilginçti. Saiss gitmek mi istiyor, kalmak mı? Lütfen bir yetkili bunu açıklasın!

Spor yazarları Beşikrtaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Özetle; Beşiktaş önemli bir deplasmandan 3 puanla dönerek morallendi ve zirve yarışı için biraz olsun ümitlendi.

Spor yazarları Beşikrtaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Türkiye'nin en iyi hakemi Mete Kalkavan mükemmele yakın bir maç yönetti. Januzaj'ı VAR'ın uyarısıyla direkt kırmızı kartla cezalandırması kesinlikle doğru bir karardı.

Spor yazarları Beşikrtaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – KARA BOĞA

Kadroda istikrar önemli. Şenol Güneş Beşiktaş'ta bunu yapmaya çalışıyor. Başakşehir'de Emre hoca tam tersi, neredeyse her maçta, önceki haftaya göre beş-altı yeni oyuncu koyuyor ilk onbire. Bu da takım olma katsayısını düşürüyor elbet.

Spor yazarları Beşikrtaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Beşiktaş iyi başladığı oyunda Abobakar'ın şahsi becerisiyle öne geçti. Golden sonra Kartal frene basarken Başakşehir daha etkili oynadı. Taa ki Januzaj kırmızı kart görene kadar ki, bu haklı bir kırmızı karttı.

Spor yazarları Beşikrtaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Ayağı çimlere takılmış olsa da diğer ayağını rakibinin bileğine doğru uzatması net bir kırmızı karttı. Sayısal dengeler bozulunca Beşiktaş çok rahat pas yaptı.

Spor yazarları Beşikrtaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Başakşehir takımı da belli aralıklarla, önde baskı çabasına girse de bu çok etkili olamadı. Yapılan beş değişiklik de aslında manzarayı çok değiştirmedi.

Spor yazarları Beşikrtaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Rahat oynayan Beşiktaş Szysz'nin yaptığı bindirmeler dışında zorlanmadı. Güneş buna çözüm olarak, Rosier'i sahaya attı ve iki hızlı bekini önlü-arkalı oynattı.

Spor yazarları Beşikrtaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Bu dakikadan sonra Başakşehir'in de yapabileceği bir şey kalmadı. Geçen maçta Maxim'i son dakikalarda oyuna alan Şenol hoca bu kez daha fazla süre verdi, iyi de yaptı.

Spor yazarları Beşikrtaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Kumaşı belli, sakin ve kaliteli bir oyuncu olan Maxim, oyunun yönünü değiştirme konusunda usta olduğu gibi 40 metreye nokta atışı uzun paslar gönderebiliyor. Yeni transferlerle birlikte Beşiktaş'ın kadro derinliği de arttı.

Spor yazarları Beşikrtaş - Başakşehir maçını değerlendirdi

Oynayan da, sonradan giren de katkı veriyor. Bu önemli. Maçın kahramanı elbette bir gol, bir asisle 90 dakikayı tamamlayan Kara Boğa Aboubakar'dı. Tosun Paşa gol orucunu bozar, Redmond biraz kıpırdarsa Kartal yeni bir galibiyet serisi yakalayacaktır.

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