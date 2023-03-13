Spor yazarları Başakşehir - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – YILDIZLARIYLA
Beşiktaş ilk yarıda topu rakibine verirken pas hataları siyah-beyazlı takımın hücum gücünü zayıflattı. Gedson ve Salih'in formsuzluğu dikkat çekerken Amir iki oyuncunun açıklarını kapatmak için var gücüyle çalıştı.
SİNAN VARDAR – YILDIZLARIYLA
Beşiktaş ilk yarıda topu rakibine verirken pas hataları siyah-beyazlı takımın hücum gücünü zayıflattı. Gedson ve Salih'in formsuzluğu dikkat çekerken Amir iki oyuncunun açıklarını kapatmak için var gücüyle çalıştı.
Forvette Aboubakar'ın; Cenk ve Redmond'la arasındaki mesafesi zaman zaman 30 metreyi aşması şaşırtıcıydı. Maçta dengeyi bozan hücumda forvetin yalnız adamı ve Başakşehir maçlarının değişilmez golcüsü Aboubakar'ın attığı jeneriklik goldü.
İkinci yarı Başakşehir yine topa daha çok sahip olmasına rağmen bu sefer de Masuaku sahneye çıktı ve harika bir golle Avrupa yorgunu Başakşehir'in gardını düşürdü.
Masuaku ve Onur hem defansif hem de ofansta gösterdikleri performansla sahanın en iyilerindendi. Masuaku seneye bu takımda mutlaka kalmalı.
Bir gol, bir de asist yapan Aboubakar da eski günlerine döndüğünü kanıtlıyordu. Son 20'de Maxim'in de oyuna girmesiyle siyah-beyazlı takımın yüksek pas yüzdesine kavuşması da önemli bir ayrıntıydı.
Tayyip Talha'nın sakatlığı ise Beşiktaş için kayıp oldu. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Onun yerine oyuna Saiss'ın girmesi ise ilginçti. Saiss gitmek mi istiyor, kalmak mı? Lütfen bir yetkili bunu açıklasın!
Özetle; Beşiktaş önemli bir deplasmandan 3 puanla dönerek morallendi ve zirve yarışı için biraz olsun ümitlendi.
Türkiye'nin en iyi hakemi Mete Kalkavan mükemmele yakın bir maç yönetti. Januzaj'ı VAR'ın uyarısıyla direkt kırmızı kartla cezalandırması kesinlikle doğru bir karardı.
TURGAY DEMİR – KARA BOĞA
Kadroda istikrar önemli. Şenol Güneş Beşiktaş'ta bunu yapmaya çalışıyor. Başakşehir'de Emre hoca tam tersi, neredeyse her maçta, önceki haftaya göre beş-altı yeni oyuncu koyuyor ilk onbire. Bu da takım olma katsayısını düşürüyor elbet.
Beşiktaş iyi başladığı oyunda Abobakar'ın şahsi becerisiyle öne geçti. Golden sonra Kartal frene basarken Başakşehir daha etkili oynadı. Taa ki Januzaj kırmızı kart görene kadar ki, bu haklı bir kırmızı karttı.
Ayağı çimlere takılmış olsa da diğer ayağını rakibinin bileğine doğru uzatması net bir kırmızı karttı. Sayısal dengeler bozulunca Beşiktaş çok rahat pas yaptı.
Başakşehir takımı da belli aralıklarla, önde baskı çabasına girse de bu çok etkili olamadı. Yapılan beş değişiklik de aslında manzarayı çok değiştirmedi.
Rahat oynayan Beşiktaş Szysz'nin yaptığı bindirmeler dışında zorlanmadı. Güneş buna çözüm olarak, Rosier'i sahaya attı ve iki hızlı bekini önlü-arkalı oynattı.
Bu dakikadan sonra Başakşehir'in de yapabileceği bir şey kalmadı. Geçen maçta Maxim'i son dakikalarda oyuna alan Şenol hoca bu kez daha fazla süre verdi, iyi de yaptı.
Kumaşı belli, sakin ve kaliteli bir oyuncu olan Maxim, oyunun yönünü değiştirme konusunda usta olduğu gibi 40 metreye nokta atışı uzun paslar gönderebiliyor. Yeni transferlerle birlikte Beşiktaş'ın kadro derinliği de arttı.
Oynayan da, sonradan giren de katkı veriyor. Bu önemli. Maçın kahramanı elbette bir gol, bir asisle 90 dakikayı tamamlayan Kara Boğa Aboubakar'dı. Tosun Paşa gol orucunu bozar, Redmond biraz kıpırdarsa Kartal yeni bir galibiyet serisi yakalayacaktır.