Önemli galibiyet

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "İnşallah Başakşehir Avrupa'da çeyrek finale kalır... Topa sahip olma oranı yüzde 58 olan bir takım. Önce onları kontrol edip, ilerleyen dakikalarda hamle yapmayı planladık. İstediğimiz gibi gelişti oyun. On kişi kaldılar. İkinci yarıda golleri atsak daha rahat kazanabilirdik... Hatamız hücuma çıkarken top kayıplarımız. Bunları iyi yapsak rakip daha önce düşecekti. Net pozisyon olarak baktığımız zaman biz daha iyiydik. Üst düzey olmasa da kazanmaya yeten bir oyun vardı. 3 puan aldık. Beşiktaş'a ters gelen bir rakiple oynadık" ifadelerini kullandı.