Ömer Üründül'den Başakşehir-Beşiktaş maçı yorumu!

Beşiktaş gibi bir takım 10 kişilik rakibe karşı oyunu kontrol altına alamıyorsa bu eleştirilmesi gereken çok önemli bir rahatsızlıktır. Güzel bir gol atmasına ve 2. golün asistini yapmasına rağmen Aboubakar fiziki açıdan iyi değil. Yeni transferlerden Hadziahmetovic disiplinli oynuyor ama beklenen katkı seviyesine henüz gelmiş değil.