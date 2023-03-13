Haberler Beşiktaş Ömer Üründül'den Başakşehir-Beşiktaş maçı yorumu!

Ömer Üründül'den Başakşehir-Beşiktaş maçı yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, siyah-beyazlı takımda dikkat çeken bir eleştiri yöneltti. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 08:59
Ömer Üründül'den Başakşehir-Beşiktaş maçı yorumu!

ÖMER ÜRÜNDÜL - KAZANSA DA İYİ DEĞİL

Başakşehir'in senelerdir oturmuş pas oyununa karşı ne yapılması gerektiğini artık bütün teknik adamlar ezberledi. Beşiktaş da maç başından itibaren takım halinde topun arkasına geçip geride alan daraltmayı temel ilke kabul etti.

Ömer Üründül'den Başakşehir-Beşiktaş maçı yorumu!

Ani çıkışlarla da pozisyon bulmayı hedefliyorlardı. Ciddi maç eksiği olan Şener'in geriden çıkarken yaptığı pas hatası sonucu gelişen atakta Aboubakar güzel bir gole imza attı. Beşiktaş skor avantajıyla aynı taktiğe devam ediyordu. Bu arada Januzaj'ın kırmızı kart görmesi Beşiktaş'ı daha da rahatlattı.

Ömer Üründül'den Başakşehir-Beşiktaş maçı yorumu!

İkinci yarı Beşiktaş yine geride bekliyor, 10 kişilik Başakşehir risk alıyordu. Beşiktaş bu arada Masuaku ile 2. golü de bulup skoru garantiye aldı. Ve sonuç olarak zorlanmadan 3 puanın sahibi oldu. Yalnız Beşiktaş'ın bu önemli galibiyete rağmen iyi futbol oynadığını söyleyemem.

Ömer Üründül'den Başakşehir-Beşiktaş maçı yorumu!

Beşiktaş gibi bir takım 10 kişilik rakibe karşı oyunu kontrol altına alamıyorsa bu eleştirilmesi gereken çok önemli bir rahatsızlıktır. Güzel bir gol atmasına ve 2. golün asistini yapmasına rağmen Aboubakar fiziki açıdan iyi değil. Yeni transferlerden Hadziahmetovic disiplinli oynuyor ama beklenen katkı seviyesine henüz gelmiş değil.

Ömer Üründül'den Başakşehir-Beşiktaş maçı yorumu!

Emre Belözoğlu belli ki Gent maçını kafaya koymuş, bu maçı dışlamış. İkisi yeni transfer birbirlerini hiç tanımayan üç forvet; Januzaj, Figueiredo, Patryk Szysz. Gent karşısında deplasman sonucu iyi ama ben futbol görüşümle rövanştan endişeliyim. Bir tavsiyem var Belözoğlu'na; bütün sezon devamlı forma giyen ve futbolu bilen Figueiredo'yu Gent maçında 11'de ihmal etmesin derim.

DİĞER
Son dakika haberi: Emre Belözoğlu Beşiktaş taraftarına ateş püskürdü! "Annelerinin elini öpsünler..."
2023 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 95. Oscar Ödülleri'ni kazananların tam listesi
İki yıldızın kaderi belli oldu! F.Bahçe'ye dönecekler mi?
1'di 4 oldu! G.Saray'a Firmino'da kötü haber
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yıldız isme övgü dolu sözler! "Seneye takımda kalmalı"
Toroğlu'dan maçı sonu flaş eleştiri! 'Al birini vur ötekine'
Tekirdağ Çorlu TOKİ kazananlar listesi 13 Mart
Tekirdağ Çorlu TOKİ kura çekilişi canlı izle 13 Mart
İSKİ İstanbul su kesintisi 13 Mart 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor kritik virajda Sivasspor kritik virajda 08:15
Fırtına'nın yıldızına büyük övgü! "Suyu bile yakar" Fırtına'nın yıldızına büyük övgü! "Suyu bile yakar" 07:51
Yıldız isme övgü dolu sözler! "Seneye takımda kalmalı" Yıldız isme övgü dolu sözler! "Seneye takımda kalmalı" 07:19
Juventus evinde hata yapmadı! Juventus evinde hata yapmadı! 01:02
Marsilya'ya Strasbourg engeli! Marsilya'ya Strasbourg engeli! 01:02
Gol düellosunda kazanan Sassuolo! Gol düellosunda kazanan Sassuolo! 01:02
Daha Eski
Wolfsburg ile Union Berlin yenişemedi! Wolfsburg ile Union Berlin yenişemedi! 01:02
Leverkusen Bremen deplasmanında kazandı! Leverkusen Bremen deplasmanında kazandı! 01:02
Barcelona Bilbao engelini tek golle geçti! Barcelona Bilbao engelini tek golle geçti! 01:02
Barcelona Bilbao engelini tek golle geçti! Barcelona Bilbao engelini tek golle geçti! 01:01
Juventus evinde hata yapmadı! Juventus evinde hata yapmadı! 00:56
Marsilya'ya Strasbourg engeli! Marsilya'ya Strasbourg engeli! 00:53