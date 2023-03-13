Ghezzal yetişmedi

Antalyaspor ile maç öncesi ısınırken sakatlanan Rachid Ghezzal'in dün oynaması bekleniyordu. Ancak sabah saatlerinde yine ağrı hisseden Cezayirli yıldız maç kadrosuna alınmadı. Bu sezon sakatlık sorunlarıyla boğuşan Ghezzal'in yokluğunda Beşiktaş zirve yarışında gerilerde kalmıştı. 1 yıl daha kontratı var.
Antalyaspor ile maç öncesi ısınırken sakatlanan Rachid Ghezzal'in dün oynaması bekleniyordu. Ancak sabah saatlerinde yine ağrı hisseden Cezayirli yıldız maç kadrosuna alınmadı. Bu sezon sakatlık sorunlarıyla boğuşan Ghezzal'in yokluğunda Beşiktaş zirve yarışında gerilerde kalmıştı. 1 yıl daha kontratı var.