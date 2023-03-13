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Ghezzal yetişmedi

Antalyaspor ile maç öncesi ısınırken sakatlanan Rachid Ghezzal'in dün oynaması bekleniyordu. Ancak sabah saatlerinde yine ağrı hisseden Cezayirli yıldız maç kadrosuna alınmadı. Bu sezon sakatlık sorunlarıyla boğuşan Ghezzal'in yokluğunda Beşiktaş zirve yarışında gerilerde kalmıştı. 1 yıl daha kontratı var.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Ghezzal yetişmedi
Antalyaspor ile maç öncesi ısınırken sakatlanan Rachid Ghezzal'in dün oynaması bekleniyordu. Ancak sabah saatlerinde yine ağrı hisseden Cezayirli yıldız maç kadrosuna alınmadı. Bu sezon sakatlık sorunlarıyla boğuşan Ghezzal'in yokluğunda Beşiktaş zirve yarışında gerilerde kalmıştı. 1 yıl daha kontratı var.
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