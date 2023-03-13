Gedson harikaydı

Beşiktaş'ın bu sezon parlayan yıldızı olan Gedson Fernandes., Başakşehir deplasmanında yine çok çalışkandı. Hem rakip hücumlarını durdurdu hem de delici deparlarıyla meşin yuvarlağı hücuma taşıdı. Gedson maç sonunda "Güzel bir galibiyet oldu. Hedefimiz yolumuza kazanarak devam etmek" diye konuştu.
Beşiktaş'ınbu sezon parlayan yıldızı olan Gedson Fernandes., Başakşehir deplasmanında yine çok çalışkandı. Hem rakip hücumlarını durdurdu hem de delici deparlarıyla meşin yuvarlağı hücuma taşıdı. Gedson maç sonunda "Güzel bir galibiyet oldu. Hedefimiz yolumuza kazanarak devam etmek" diye konuştu.