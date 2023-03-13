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Gedson harikaydı

Beşiktaş'ın bu sezon parlayan yıldızı olan Gedson Fernandes., Başakşehir deplasmanında yine çok çalışkandı. Hem rakip hücumlarını durdurdu hem de delici deparlarıyla meşin yuvarlağı hücuma taşıdı. Gedson maç sonunda "Güzel bir galibiyet oldu. Hedefimiz yolumuza kazanarak devam etmek" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 06:50
Gedson harikaydı
Beşiktaş'ın bu sezon parlayan yıldızı olan Gedson Fernandes., Başakşehir deplasmanında yine çok çalışkandı. Hem rakip hücumlarını durdurdu hem de delici deparlarıyla meşin yuvarlağı hücuma taşıdı. Gedson maç sonunda "Güzel bir galibiyet oldu. Hedefimiz yolumuza kazanarak devam etmek" diye konuştu.
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