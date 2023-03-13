Abou coştu bir kere

Beşiktaş,Başakşehir engelini de Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar'la geçti. Geçtiğimiz hafta Dolmabahçe'de Ankaragücü'ne gol siftahı yapan Aboubakar, Başakşehir maçına da damgasını vurdu. Futbol resitali sunan 31 yaşındaki santrfor, 15'te Kara Kartal'ı öne geçirdi. Sağ çaprazda Salih'in pasıyla topla buluşan Aboubakar, Ronaldovari bir çalımla Touba'yı ekarte etti. Yerden şık bir vuruşla topu ters köşeden ağlara gönderdi. Abou, gol sevincinde de Cristiano Ronaldo'nun kutlamasını yaptı. İkinci golün mimarı da Aboubakar oldu. Nijeryalı yıldız golcünün terse çevirdiği topu iyi alan Masuaku, ceza alanına girip sol çaprazdan sert bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Böylece Aboubakar, Beşiktaş'taki 6. maçında ilk asistini de yapmayı başardı.