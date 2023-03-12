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Ersin gitti-gidiyor

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, formayı Mert Günok'a kaptırmasının ardından ayrılmak istiyor. Teknik heyetle problem yaşamayan 22 yaşındaki file bekçisi kariyeri açısından en kısa sürede yeniden birinci kaleci olmak istediği için ayrılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 06:50
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