BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gönderilmek istenen Masuaku Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismi oldu!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, bir süre önce Arthur Masuaku'nun gönderilmesi yönünde rapor vermişti.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, bir süre önce Arthur Masuaku'nun gönderilmesi yönünde rapor vermişti.
Ancak yetersiz rotasyon ve şans buldukça performansını yükselten Masuaku, skora verdiği katkıyla da dikkat çekti.
İngiliz ekibi West Ham United'dan kiralanan Kongolu sol bek, siyah-beyazlı takımda istenmeyen isimken şimdi vazgeçilmez isim oldu.
ARTHUR MASUAKU KİMDİR?
7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Kariyerine Valenciennes altyapısında başladı. Sırasıyla Olympiakos ve West Ham formaları giydi. Sezon başında İngiliz ekibinden Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. 1.79 cm boyundaki Kongolu futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.
Milli takım tercihini Kongo'dan yana kullanan 29 yaşındaki Masuaku, çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti. Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Arthur Masuaku'nun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...