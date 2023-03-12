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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gönderilmek istenen Masuaku Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismi oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu sezon yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında geride kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Arthur Masuaku'nun biletini kesmişti. Kongolu sol bek süre aldığı maçlarda sergilediği performansla üzerindeki algıyı tersine çevirmeyi başardı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 07:56
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gönderilmek istenen Masuaku Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismi oldu!

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, bir süre önce Arthur Masuaku'nun gönderilmesi yönünde rapor vermişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gönderilmek istenen Masuaku Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismi oldu!

Ancak yetersiz rotasyon ve şans buldukça performansını yükselten Masuaku, skora verdiği katkıyla da dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gönderilmek istenen Masuaku Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismi oldu!

İngiliz ekibi West Ham United'dan kiralanan Kongolu sol bek, siyah-beyazlı takımda istenmeyen isimken şimdi vazgeçilmez isim oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gönderilmek istenen Masuaku Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismi oldu!

ARTHUR MASUAKU KİMDİR?

7 Kasım 1993 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Kariyerine Valenciennes altyapısında başladı. Sırasıyla Olympiakos ve West Ham formaları giydi. Sezon başında İngiliz ekibinden Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu. 1.79 cm boyundaki Kongolu futbolcu, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Gönderilmek istenen Masuaku Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismi oldu!

Milli takım tercihini Kongo'dan yana kullanan 29 yaşındaki Masuaku, çıktığı 11 maçta 1 gol kaydetti. Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Arthur Masuaku'nun güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro...

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