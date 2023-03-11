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TFF'nin kararı hatalı!

Başkan Çebi: “Play-off konusunu, ligden çekilen takımların durumunu tartışalım. Birilerinin menfaati için bir gecede karar alamazsınız! Bu kararı gözden geçirin”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
TFF'nin kararı hatalı!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tükiye Futbol Federasyonu'nun aldığı son karar için "Acele ve yanlış bir karar" ifadesini kullandı. Başkan Çebi, "Bu konuda bizim yazılı veya sözlü bir talebimiz olmadı. Ben, sorulan bir soruyu cevapladım ve fikrimi söyledim. TFF'nin gereksiz bir zamanda gereksiz bir konuyu gündeme getirmesi yanlıştı. TFF, ligin gidişatına zarar verecek kararları bence acele ile almıştır. Birilerinin menfaati için bir gecede karar alamazsınız. Aldığınız kararı bir kez daha gözden geçirin. Her türlü kar ar, alınan karardan daha adaletlidir. O gün bize saldıranların birçoğu tutumlarını, gerçeği görerek değiştirmişlerdir. Federasyona da çağrıda bulunuyorum. Kulüpler Birliğinde, TFF'de tartışalım, gerekirse oylayalım. Play-off konusunu da tartışalım, ligden çekilen takımların durumunu da tartışalım" diye konuştu.
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