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SMS’ler çok önemli

Asbaşkan Çetinsaya, deprem bölgesinde yapılacak olan okul projesiyle ilgili, "Ama bu okul kampanyası çok çabuk tamamlanmalı ve yaz sonunda çocuklarımız bu sıralara oturabilmeli. Lütfen kimse ertelemesin, geciktirmesin. Beşiktaşlı insanların yapacağı yardım, sadece bizim ve iş adamlarının verdikleri değil, Bekir gibi taraftarların verdikleri ve SMS'ler çok önemli" açıklamasını yaptı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
SMS’ler çok önemli
Asbaşkan Çetinsaya, deprem bölgesinde yapılacak olan okul projesiyle ilgili, "Ama bu okul kampanyası çok çabuk tamamlanmalı ve yaz sonunda çocuklarımız bu sıralara oturabilmeli. Lütfen kimse ertelemesin, geciktirmesin. Beşiktaşlı insanların yapacağı yardım, sadece bizim ve iş adamlarının verdikleri değil, Bekir gibi taraftarların verdikleri ve SMS'ler çok önemli" açıklamasını yaptı
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