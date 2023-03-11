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Saldırıya destek vermeyin

Çebi: 3-4 aydır tribünlerde, orada burada, şoförleriyle taraftarı kandırarak haksız yere yaptığı tezahüratlar Beşiktaş’a zarar vermekten öteye gitmez.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Saldırıya destek vermeyin
Beşiktaş Başkanı Çebi, son dönemde kendisine karşı yapılan sert muhalefete tepki gösterdi. Başkan şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir zamanda Beşiktaş'ın haklarını koruyan başkanınıza saldırıya destek vermeyin. Bu saldırıyı, bir diğerleri menfaatleri için yapmıştır. Bu saldırının faydası olmadığı gibi zararı olmuştur. 8 ay önce burada seçim varken gelmeyenlerin, ne olduysa 3-4 aydır tribünlerde, orada burada, şoförleriyle taraftarı bir şekilde kandırarak haksız yere yaptığı tezahüratlar Beşiktaş'a zarar vermekten öteye gitmez. Beşiktaş'a zarar verenin adı Beşiktaşlı olamaz. Herkes kendine çekidüzen versin. Beşiktaş muhaliflerine sesleniyorum; bana olun ama Beşiktaş'a muhalif olmayın. Bana muhalif olmak adına rakiplerin ekmeğine yağ sürmeyin."
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