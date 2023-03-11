Her cuma sizi bekliyorum!

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Çebi, kendisine eleştirenlere "Gelsinler, onları birebir dinleyeceğim. Beşiktaş'a zarar vermeyi bıraksınlar" diye seslendi. Ahmet Nur Çebi, "Bir şikayetiniz varsa sosyal medyadan klavye ile hakaret etmeyi, saygısızlık yapmayı bırakalım. Beşiktaş menfaati için benimle konuşmak isteyenler varsa, her cuma günü saat 3 ile 5 arasını onlara ayırıyorum. Kapının önünde oturacağım. Yeter ki gelip beni çağırsınlar. Kendilerini orada dinlemek istiyorum ama yazmayı çizmeyi bırakacaklar. Yazıp çiziyorlarsa da troll olmayı bırakacaklar, gerçek isimlerle yazacaklar. Beşiktaş başkanına yalan dolan iftirayla muhalefet yapılmaz" diye konuştu.