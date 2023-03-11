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Gevezelik yapmayın

Başkan Çebi, Onur Bulut transferi için sert tepki gösterdi: Onur Bulut transferi bizim için son derece etiktir. Kayserisporlu yöneticiler eğer haklıyız diyorlarsa gidecekler yer net belli... Hukuk var, gidin çözün"

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Gevezelik yapmayın

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kayserispor'dan transfer edilen Onur Bulut'un kendileri için normal ve etik bir transfer olduğunu söyledi. Başkan Çebi, kendisine yöneltilen bir soru üzerine "Onur Bulut transferi bizim için normal, etik bir transfer olmaktan başka bir şey değildir. Kayserisporlu yöneticiler eğer haklı olduklarını düşünüyorlarsa gidecekleri makamlar bellidir. Gereksiz yere gevezelik edilmesini doğru bulmuyorum. Kendilerine çeki düzen versinler, burası Beşiktaş" dedi ve şöyle devam etti:

AHLAKİ DAVRANMIYORLAR

"Bir futbolcu size gider ayak 1 milyon euro kazandırıyorsa ve bunu yapmak için bir kağıt parçasına imza atıyorsa, ona saygı duymanız gerekir. Ona, bir odada kumpas kurmak yakışık değildir. Yöneticilik ve başkanlık, babalık ve abilik yapmanızı gerektirir. Emekçi bir çocuğun hakkına tecavüz etmek ahlaki değildir. Önce abi ve baba olmayı becereceksiniz. Sonra yönetici olmayı becereceksiniz. Ben sessiz kalmıştım şu ana kadar ama orada bir durun bakalım. Hukuk orada, gidin çözün. Haklı olan çok konuşmaz, gereğini yapar."

TFF BAŞKANLIĞI KIYMETLİ AMA!..

Ahmet Nur Çebi, "Adınız TFF Başkanlığı için öne çıkartılıyor. Bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusuna, "TFF başkanlığı çok kıymetlidir. Teklif gelmesi onurlandırır. Beşiktaş başkanlığından daha büyük bir onur yoktur. Bu göreve devam ediyorum, edeceğim" yanıtını verdi.

KULUBÜN VARLIĞINI SATAMAZSINIZ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün mülklerinin değerlendirilmesi ve G.Saray'ın ekonomik atılımlarına benzer projelerin varlığı hakkında sorulan soruyu şöyle yanıtladı: "Her futbol kulübünün bildiğiniz gibi kendine ait mal varlığı oluyor. Bizim de bu tarz projelerimiz tabii ki var. Bizim tüzüğümüz gereği kulübün varlıklarını satamazsınız. Özellikle Fulya'daki tesis bizim için oldukça değerli ama satılamaz. Elimizdeki mülkler Beşiktaşlı çocukların geleceğidir. Beşiktaşlıların malıdır. Projelerimiz gerçekleştikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

YENİ TRANSFERLER NOKTA ATIŞI

Ara transfer döneminde takıma katılan futbolcular hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, "Bu zamana kadar yapılan ara transferlerin hepsinin iyi olduğunu fakat son dönem ara transferlerin hepsinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. 4-5 tane yapılan transferlerin hepsinin nokta atışı olduğunu düşünüyorum. Bu durum Beşiktaş'ın bundan sonra çok daha başarılı olacağının göstergesi olmuştur. Bunu hep birlikte göreceğiz" dedi.

AVCI KONUSUNDA YORUM YAPMAM

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'dan ayrılışı ve tazminat alıp almadığı hakkında sorulan soruyu cevaplayan Başkan Çebi, "Bugün orada ne olduğunu göremiyorum, bilemiyorum. Zamanla göreceğiz. Avcı'nın bizimle alakalı olan kısmını zamanında en net şekilde anlattım ve kamuoyunun önüne koydum. Trabzonspor ile ilgili cevap vermek istemiyorum. Allah büyüktür. İleriki süreçte her şey gün yüzüne çıkacaktır" diye konuştu.

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