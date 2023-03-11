Haberler Beşiktaş Eski hakemler bırakmalı

Eski hakemler bırakmalı

Hakemlerin yenilenmesi gerektiğinin altını çizen Ahmet Nur Çebi, genç hakemlere şans verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Düşüncemde değişiklik yok. Hakemler yenilenmeli, eski arkadaşların yerine yeni genç hakemlerin gelmesini teklif ettim. Öyle olması gerektiğini düşüyorum. Yeni hakemler gelsin, yeni bir hayat oluşturalım. Futbolumuzun önünü açalım. Bu konudaki teklifim hala geçerli. Eski hakemlerimiz yıpranmışlıkları var. Sadece bizim maçlarımızda değil her kulübün maçında olan bu olumsuz durumu değiştirmemiz gerekiyor" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
Eski hakemler bırakmalı
Hakemlerin yenilenmesi gerektiğinin altını çizen Ahmet Nur Çebi, genç hakemlere şans verilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Düşüncemde değişiklik yok. Hakemler yenilenmeli, eski arkadaşların yerine yeni genç hakemlerin gelmesini teklif ettim. Öyle olması gerektiğini düşüyorum. Yeni hakemler gelsin, yeni bir hayat oluşturalım. Futbolumuzun önünü açalım. Bu konudaki teklifim hala geçerli. Eski hakemlerimiz yıpranmışlıkları var. Sadece bizim maçlarımızda değil her kulübün maçında olan bu olumsuz durumu değiştirmemiz gerekiyor" dedi.
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