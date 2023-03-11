BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes Bundesliga yolcusu! Leverkusen devrede

Beşiktaş'ta son dönemde ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarından çıkmıyor. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra performansı artan genç futbolcu için Alman kulübü harekete geçti.
Takvim'de yer alan habere göre, Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen, 24 yaşındaki yıldızı transfer etmek için kolları sıvadı. Sezon sonunda Beşiktaş ile masaya oturması beklenen Leverkusen'in önereceği rakamın ise 15 milyon euro olacağı öğrenildi.
Siyah-Beyazlı kulüp, Gedson Fernandes'i astronomik bir teklif gelmediği sürece elden çıkarmak istemiyor