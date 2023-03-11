Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes Bundesliga yolcusu! Leverkusen devrede

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes Bundesliga yolcusu! Leverkusen devrede

Ara transfer döneminde kadrosunda büyük değişikliğe giden Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması sürüyor. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken orta sahanın yıldız ismi Gedson Fernandes'e sürpriz talip çıktı. Bundesliga ekibi Portekizli oyuncu için sezon sonu Kartal'ın kapısını çalacak. İşte detaylar... | BJK TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes Bundesliga yolcusu! Leverkusen devrede

Beşiktaş'ta son dönemde ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarından çıkmıyor. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinden sonra performansı artan genç futbolcu için Alman kulübü harekete geçti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes Bundesliga yolcusu! Leverkusen devrede

Takvim'de yer alan habere göre, Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen, 24 yaşındaki yıldızı transfer etmek için kolları sıvadı. Sezon sonunda Beşiktaş ile masaya oturması beklenen Leverkusen'in önereceği rakamın ise 15 milyon euro olacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes Bundesliga yolcusu! Leverkusen devrede

Siyah-Beyazlı kulüp, Gedson Fernandes'i astronomik bir teklif gelmediği sürece elden çıkarmak istemiyor

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes Bundesliga yolcusu! Leverkusen devrede

Beşiktaş, yıldız futbolcunun bonservisini geçen sezon Benfica'dan 6 milyon euro karşılığında almıştı. Bu sezon 25 karşılaşmada forma giyen Gedson'un golü bulunmazken 5 asisti var. 2 kez Portekiz Milli Takım formasını giyen yıldız oyuncu Tottenham ve Galatasaray formaları da giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes Bundesliga yolcusu! Leverkusen devrede

ŞENOL HOCA ÖZEL İLGİLENİYOR
Gedson Fernandes, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in banko oyuncularından. Tecrübeli teknik adam, idmanlarda da onunla özel olarak ilgileniyor.

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