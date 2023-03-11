BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Gedson Fernandes Bundesliga yolcusu! Leverkusen devrede

Beşiktaş, yıldız futbolcunun bonservisini geçen sezon Benfica'dan 6 milyon euro karşılığında almıştı. Bu sezon 25 karşılaşmada forma giyen Gedson'un golü bulunmazken 5 asisti var. 2 kez Portekiz Milli Takım formasını giyen yıldız oyuncu Tottenham ve Galatasaray formaları da giydi.