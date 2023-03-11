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Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mete Kalkavan'ın düdüğüyle başlayacak olan Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada siyah beyazlılar, ligde Fenerbahçe'yi geçerek ikinci sıraya yükselmek için mücadele edecek. Futbolseverler, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini araştırıyor. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 15:10 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2023 Cumartesi 15:30
Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Başakşehir - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Beşiktaş, 25. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? BJK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 12 Mart Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Maçta, Volkan Ahmet Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlenecek.

Ligde oynadığı son 2 maçta Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.

Dört maçlık üç puan özlemini 2-1'lik MKE Ankaragücü galibiyetiyle sona erdiren Beşiktaş ise 43 puanla haftaya 3. sırada giriyor.

ÜÇ FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mesut Özil bu mücadelede forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli takımın Gent ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu mücadelesinde sakatlanan Eden Karzev'in durumu ise maç gününde netlik kazanacak.

Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçında takımındaki yerini alamayacak.

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