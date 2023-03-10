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Tayyip Talha kendini kanıtladı

Siyah-beyazlıların genç yıldızı Tayyip Talha, performansıyla taraflı-tarafsız herkesin gözüne girmeyi başardı. Sezon başında Adana Demirspor'dan 1.5 milyon euro bonservisle alınan 23 yaşındaki stoper, teknik direktör Şenol Güneş'i de mutlu etti. Özellikle sezon öncesi kampta başaralı, istekli ve arzulu bir performans ortaya koyan Tayyip, forma giydiği maçlarda da bunu kanıtlayınca kadronun değişmez isimlerinden biri oldu. Genç oyuncunun bu performansı sonrası sağ stoper arayışlarını sonlandıran yönetim, Omar Colley'i alarak sol stoper mevkiini güçlendirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
Tayyip Talha kendini kanıtladı
Siyah-beyazlıların genç yıldızı Tayyip Talha, performansıyla taraflı-tarafsız herkesin gözüne girmeyi başardı. Sezon başında Adana Demirspor'dan 1.5 milyon euro bonservisle alınan 23 yaşındaki stoper, teknik direktör Şenol Güneş'i de mutlu etti. Özellikle sezon öncesi kampta başaralı, istekli ve arzulu bir performans ortaya koyan Tayyip, forma giydiği maçlarda da bunu kanıtlayınca kadronun değişmez isimlerinden biri oldu. Genç oyuncunun bu performansı sonrası sağ stoper arayışlarını sonlandıran yönetim, Omar Colley'i alarak sol stoper mevkiini güçlendirdi.
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