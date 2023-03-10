Haberler Beşiktaş Shaarawy listeden düşmüyor

Shaarawy listeden düşmüyor

Beşiktaş'ın hem sezon başında, hem de ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı isimlerden olan Stephan El-Shaarawy, yeni sezon kadrosunda düşünülen isimlerin başında geliyor. Beşiktaş, ara transferde girişimde bulunduğu İtalyan yıldıza, bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro önermiş; Roma'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ise 3.5 milyon euro talep etmişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
Shaarawy listeden düşmüyor
Beşiktaş'ın hem sezon başında, hem de ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak başarılı olamadığı isimlerden olan Stephan El-Shaarawy, yeni sezon kadrosunda düşünülen isimlerin başında geliyor. Beşiktaş, ara transferde girişimde bulunduğu İtalyan yıldıza, bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro önermiş; Roma'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ise 3.5 milyon euro talep etmişti.
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