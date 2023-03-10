Haberler Beşiktaş Biletler 250 TL

Biletler 250 TL

Beşiktaş'ın pazar akşamı saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir-Beşiktaş maçı için siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletler 250 TL karşılığında satışa sunuldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
Biletler 250 TL
Beşiktaş'ın pazar akşamı saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir-Beşiktaş maçı için siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletler 250 TL karşılığında satışa sunuldu.
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