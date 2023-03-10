Beşiktaş'ın pazar akşamı saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir-Beşiktaş maçı için siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletler 250 TL karşılığında satışa sunuldu.
Beşiktaş'ın pazar akşamı saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir-Beşiktaş maçı için siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletler 250 TL karşılığında satışa sunuldu.