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Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Ersin Destanoğlu bonservisiyle satılacak

Ara transfer döneminde kadrosunda büyük değişikliğe giden Beşiktaş'ta gelecek sezon çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılar, Şenol Güneş'in gelmesiyle kaleyi Mert Günok'a kaptıran Ersin Destanoğlu için kararını verdi. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Ersin Destanoğlu bonservisiyle satılacak

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadrosunu şekillendirme çalışmaları da hız kazandı. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktörlük görevine Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte geri plana düşen kaleci Ersin Destanoğlu için de yol haritası belli oldu.

Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Ersin Destanoğlu bonservisiyle satılacak

Yöneticiler, önümüzdeki haftalarda genç kalecinin menajeriyle Ümraniye'de geleceğe dair kritik bir görüşme yapacak.

Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Ersin Destanoğlu bonservisiyle satılacak

Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi, Ersin Destanoğlu'nun menajeriyle yapacağı görüşmede genç kaleciyle ilgili kararını bildirecek. Kartal, 2026'ya kadar kontratı bulunan 22 yaşındaki kaleciyi bonservisiyle satmayı düşünüyor.

Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Ersin Destanoğlu bonservisiyle satılacak

Kaleyi Mert Günok'a kaptıran ve Avrupa'dan bazı kulüplerin radarındaki Destanoğlu'ndan en az 5 milyon euro artı bir sonraki satıştan da yüzde 20 oranında bir gelir hedefleniyor.

Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Ersin Destanoğlu bonservisiyle satılacak

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Destanoğlu, bu sezon toplam 11 maçta ilk 11'de forma giydi. Beşiktaş ile şampiyonluklar yaşayan Ersin Destanoğlu'nun da forma şansı bulabileceği bir Avrupa kulübüne sıcak baktığı belirtiliyor. Siyah-Beyazlı kaleci yıllık 700 bin euro kazanıyor.

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