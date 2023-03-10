Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.
Isınma ve top kapmayla başlayan antrenmanın, pas ve şut idmanının ardından taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.