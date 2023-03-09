147 günlük hasret bitiyor

Beşiktaş'ta Ghezzal geri dönüyor. 16 Ekim'de oynanan Trabzon derbisinin ardından ağır bir sakatlık ve tedavi dönemi geçiren Cezayirli yıldız, 4 Şubat'taki Sivasspor maçında sadece 1 dakika sahada kalmıştı. Antalya maçında ısınırken sakatlanan Ghezzal, pazar günü oynanacak Başakşehir maçında tam 147 gün aradan sonra yeniden ilk 11'deki yerini alacak.
Beşiktaş'ta Ghezzal geri dönüyor. 16 Ekim'de oynanan Trabzon derbisinin ardından ağır bir sakatlık ve tedavi dönemi geçiren Cezayirli yıldız, 4 Şubat'taki Sivasspor maçında sadece 1 dakika sahada kalmıştı. Antalya maçında ısınırken sakatlanan Ghezzal, pazar günü oynanacak Başakşehir maçında tam 147 gün aradan sonra yeniden ilk 11'deki yerini alacak.