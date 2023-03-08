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Şenol hocadan geçer not

Teknik patron Şenol Güneş, ara transfer döneminde takıma katılan isimlerin performansından bir hayli memnun. Güneş, yeni transferlere A.Gücü maçında forma verirken, beklediği verimi aldıklarını ifade etti. Onur Bulut ve Omar Colley ilk kez siyah beyazlı forma ile sahaya çıkarken, Aboubakar da ilk golünü kaydetti. Maxim maça ikinci yarıda girerken, Güneş'in tüm oyuncularına geçer not verdiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Şenol hocadan geçer not
Teknik patron Şenol Güneş, ara transfer döneminde takıma katılan isimlerin performansından bir hayli memnun. Güneş, yeni transferlere A.Gücü maçında forma verirken, beklediği verimi aldıklarını ifade etti. Onur Bulut ve Omar Colley ilk kez siyah beyazlı forma ile sahaya çıkarken, Aboubakar da ilk golünü kaydetti. Maxim maça ikinci yarıda girerken, Güneş'in tüm oyuncularına geçer not verdiği öğrenildi.
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