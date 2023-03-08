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Gözler Ghezzal'da

Antalya maçı öncesi ısınırken sakatlanan Cezayirli yıldızın Başakşehir karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Gözler Ghezzal'da
Siyah-beyazlılarda gözler Rachid Ghezzal'a çevrildi. Uzun süren sakatlığının ardından Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında ısınırken sakatlanan ve A.Gücü maçında şans bulamayan Cezayirli yıldız, Başakşehir karşılaşmasında yeniden ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Şenol Güneş de zorlu sınav öncesi oyun planını Ghezzal'ın takıma dönmesi üzerine kurdu. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayan tecrübeli yıldızın ağrılarının tamamen geçtiği belirtildi. Ghezzal'ın sağlık ekibiyle yaptığı görüşmede, "Hiçbir sorunum yok. Şans verilmesi durumunda oynamayı çok istiyorum" demesi üzerine tecrübeli hocanın sağ kanatta formayı Cezayirli yıldıza vereceği ifade edildi.
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