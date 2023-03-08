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Dele Alli geri dönüyor

Siyah-beyazlıların büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alli'nin, Beşiktaş'taki kariyeri kısa sürecek gibi görünüyor, Güneş, zaman zaman sert bir dille eleştirdiği İngiliz futbolcuyu pazar günü oynanan A.Gücü maçının kadrosuna da almadı. Tecrübeli oyuncunun sakatlığının bulunmamasına rağmen yetersiz performansı nedeniyle maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi. Everton'da sezon başında kadroda düşünülmediği için Beşiktaş'a kiralanan Alli için İngiliz basınında "Kariyer gidişatı yeni bir dip yaptı" yorumu yapılırken, seneye Beşiktaş'ta olmayacağı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Dele Alli geri dönüyor
Siyah-beyazlıların büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alli'nin, Beşiktaş'taki kariyeri kısa sürecek gibi görünüyor, Güneş, zaman zaman sert bir dille eleştirdiği İngiliz futbolcuyu pazar günü oynanan A.Gücü maçının kadrosuna da almadı. Tecrübeli oyuncunun sakatlığının bulunmamasına rağmen yetersiz performansı nedeniyle maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi. Everton'da sezon başında kadroda düşünülmediği için Beşiktaş'a kiralanan Alli için İngiliz basınında "Kariyer gidişatı yeni bir dip yaptı" yorumu yapılırken, seneye Beşiktaş'ta olmayacağı belirtildi.
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