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Beşiktaş'ta flaş Rachid Ghezzal gelişmesi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal müjdesi yaşandı. Cezayirli yıldızın zorlu mücadeleye ilk 11 başlaması bekleniyor. İşte detaylar (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 11:59
Beşiktaş'ta flaş Rachid Ghezzal gelişmesi

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet hasretine son veren Beşiktaş'a bir iyi haber de Rachid Ghezzal'dan geldi.

Beşiktaş'ta flaş Rachid Ghezzal gelişmesi

Sakatlığından ötürü sahalardan 4 ay uzak kalan Ghezzal, Antalyaspor ile oynanan erteleme maçında tekrar formasını kapma sevinci yaşanmıştı. Ancak Cezayirli yıldız, maç öncesi ısınma esnasında tekrar sakatlanarak maça çıkamadı.

Beşiktaş'ta flaş Rachid Ghezzal gelişmesi

3 maçlık aranın ardından Süper Ligi 25. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanacak mücadele öncesi takımlara birlikte antremanlara başlayan 30 yaşındaki oyuncunun sakatlığı tamamen geçti.

Beşiktaş'ta flaş Rachid Ghezzal gelişmesi

Hürriyet'te yer alan habere göre, Rachid Ghezzal'in Başakşehir maçı karşısında Beşiktaş'ta ilk 11'de yer alması beklenildiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta flaş Rachid Ghezzal gelişmesi

Ghezzal bu sezon sakatlığından ötürü Beşiktaş ile sadece 6 maça çıkabildi. 30 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asist yaptı.

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