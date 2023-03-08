Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligde oynayacakları Başakşehir maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

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ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Play-off, puan silmek, puan kazandırmak... Bunlar daha önceden planlanan olaylardır. Sezon içinde yapılan her iş hatadır. Ama olağanüstü bir durum olduğu için saygıyla karşılıyoruz. Ama ister 1 sene, ister 3 sene önceden karar alınsın, ortak karar alınması lazım. Ortak kararla alındığı zaman, herkesin mutabık olması gerekmez. Fikirlerin dinlenip doğrusunun alınması lazımdı. Ne karar alınırsa saygı duyarız.

3 tane kötü maç geçirdik. Arkasından bizi sevindiren gelişme Ankaragücü maçında oldu. O maçta oynadığımız son 3 maçın toplamından daha fazla gol pozisyonuna girdik. Bunlar olumlu şeyler. Takım doğru yolda ilerliyor. Fiziksel, zihinsel ve psikolojik önem de var.

CENK TOSUN SÖZLERİ

Cenk Tosun bizim oyuncumuz, burada kalmasını istiyoruz. İki taraf için de olağanüstü bir durum varsa yapacak bir şey yok. Transfer ciddi boyuttaysa konuşulur, diğer türlüsü spekülasyon olur. Cenk'i de kulübü de mağdur etmeyiz.

Elimizde oyuncular var. En iyisini sahaya sürmeliyiz. Hepsi iyi oyuncular ama iyi verim alabilmek önemli. Beklenen sonuç alınmadığı için eleştiriler oldu.