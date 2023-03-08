Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligde oynayacakları Başakşehir maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 17:08 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 17:22
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligde oynayacakları Başakşehir maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Play-off, puan silmek, puan kazandırmak... Bunlar daha önceden planlanan olaylardır. Sezon içinde yapılan her iş hatadır. Ama olağanüstü bir durum olduğu için saygıyla karşılıyoruz. Ama ister 1 sene, ister 3 sene önceden karar alınsın, ortak karar alınması lazım. Ortak kararla alındığı zaman, herkesin mutabık olması gerekmez. Fikirlerin dinlenip doğrusunun alınması lazımdı. Ne karar alınırsa saygı duyarız.

3 tane kötü maç geçirdik. Arkasından bizi sevindiren gelişme Ankaragücü maçında oldu. O maçta oynadığımız son 3 maçın toplamından daha fazla gol pozisyonuna girdik. Bunlar olumlu şeyler. Takım doğru yolda ilerliyor. Fiziksel, zihinsel ve psikolojik önem de var.

CENK TOSUN SÖZLERİ

Cenk Tosun bizim oyuncumuz, burada kalmasını istiyoruz. İki taraf için de olağanüstü bir durum varsa yapacak bir şey yok. Transfer ciddi boyuttaysa konuşulur, diğer türlüsü spekülasyon olur. Cenk'i de kulübü de mağdur etmeyiz.

Elimizde oyuncular var. En iyisini sahaya sürmeliyiz. Hepsi iyi oyuncular ama iyi verim alabilmek önemli. Beklenen sonuç alınmadığı için eleştiriler oldu.

DİĞER
Ünlü komedyen Ata Demirer her geçen gün eriyor! Kilolu halleri ile tanıdığımız Ata Demirer'in değişimi övgüleri topladı!
Cinsel ilişkiye girerken 'at gibi muamele etti' demişti! Prens Harry'nin bekaretini alan o kadından olay itiraf: "Babama anlatmanın utancı..."
Ferdi'ye Alman kancası! Dev transfer planı ortaya çıktı
F.Bahçe'nin Sevilla maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim geri döndü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sürpriz iddia! Beşiktaş'a mı dönecek?
İlk 11'de olacak mı? Beşiktaş'ta flaş Ghezzal gelişmesi
Hac kura sonucu sorgulama ekranı e-Devlet
2023 KPSS ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor | CANLI Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor | CANLI 17:06
Keçiörengücü deplasmanda 3 puanı kaptı! Keçiörengücü deplasmanda 3 puanı kaptı! 16:42
Manisa FK'dan müthiş geri dönüş! Manisa FK'dan müthiş geri dönüş! 16:38
Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur" Terim'den transfer itirafı! "Alacağım ilk oyuncu olur" 16:28
Sampaoli'den F.Bahçe ve Valencia açıklaması! Sampaoli'den F.Bahçe ve Valencia açıklaması! 16:23
Play-off olacak mı? TFF'den Jesus'a yanıt Play-off olacak mı? TFF'den Jesus'a yanıt 16:04
Daha Eski
G.Saray'dan depremzedeler için açık artırma! G.Saray'dan depremzedeler için açık artırma! 15:42
F.Bahçe'nin Sevilla maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim geri döndü F.Bahçe'nin Sevilla maçı kadrosu açıklandı! Yıldız isim geri döndü 15:41
Başakşehir Belçika'da avantaj peşinde Başakşehir Belçika'da avantaj peşinde 10:54
Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 11:03
Alperen'in double double'ı Rockets'a yetmedi! Alperen'in double double'ı Rockets'a yetmedi! 11:03
Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 11:07