Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözü Miha Zajc'ta! İşte o teklif

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözü Miha Zajc'ta! İşte o teklif

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarına ara vermeyen Beşiktaş, yeni sezon için düşündüğü Fenerbahçeli Miha Zajc'a yapacağı teklifi belirledi. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 10:49
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözü Miha Zajc'ta! İşte o teklif

Ara transfer dönemi sona ermesine rağmen Beşiktaş transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözü Miha Zajc'ta! İşte o teklif

Yeni Asır'da yer alan habere göre başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Şenol Güneş'in yaptığı toplantıda transferde ilk hedef olarak Miha Zajc belirlendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözü Miha Zajc'ta! İşte o teklif

Slovenyalı merkez orta sahayı kadrosuna kazandırmayı planlayan Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda kulübüyle sözleşmesini tamamlamasını bekleyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözü Miha Zajc'ta! İşte o teklif

Beşiktaş, sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme teklifine bu zamana kadar olumlu yanıt vermeyen başarılı futbolcuya düzenli ilk 11'de oynama önerisinde bulunacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözü Miha Zajc'ta! İşte o teklif

Siyah-beyazlıların, İtalyan kulüpleri ve Trabzon'un da radarında bulunan yetenekli oyuncuya 1.8 milyon euro'dan dört senelik teklif yapacağı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözü Miha Zajc'ta! İşte o teklif

MIHA ZAJC KİMDİR?

1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözü Miha Zajc'ta! İşte o teklif

Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözü Miha Zajc'ta! İşte o teklif

Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözü Miha Zajc'ta! İşte o teklif

2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözü Miha Zajc'ta! İşte o teklif

1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözü Miha Zajc'ta! İşte o teklif

Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 36 karşılaşmada 8 gole imzasını attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözü Miha Zajc'ta! İşte o teklif

Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Mauro Icardi bombası patlıyor! Takasla transfer...
Müge Anlı'ya 'baş tacısın' dedi öyle bir şey hediye etti ki... Avukat Rahmi Özkan fotoğrafını çekmeden duramadı gören hayran kaldı: "Çok yakıştı"
F.Bahçe'den flaş Altay kararı!
Firmino'dan G.Saray'a kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
O isme büyük övgü! "İzlemek harikaydı"
Beşiktaş'ın sol bekine Otavio!
YKS son başvuru tarihi ve başvuru ekranı
YKS tarihi belli oldu 2023!
Mart ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 11:07
Alperen'in double double'ı Rockets'a yetmedi! Alperen'in double double'ı Rockets'a yetmedi! 11:03
Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta? 11:03
Başakşehir Belçika'da avantaj peşinde Başakşehir Belçika'da avantaj peşinde 10:54
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor! İşte maç programı UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor! İşte maç programı 10:51
Sivasspor Fiorentina'ya konuk olacak Sivasspor Fiorentina'ya konuk olacak 10:50
Daha Eski
Kartal'ın gözü Zajc'ta! İşte o teklif Kartal'ın gözü Zajc'ta! İşte o teklif 10:49
Fenerbahçe Avrupa’daki 253. maçına çıkacak Fenerbahçe Avrupa’daki 253. maçına çıkacak 10:46
Benfica çeyrek finale yükseldi! Benfica çeyrek finale yükseldi! 00:51
Chelsea çeyrek finalde! Chelsea çeyrek finalde! 01:07
G.Saray Nef deplasmanda kayıp! G.Saray Nef deplasmanda kayıp! 01:08
Chelsea çeyrek finalde! Chelsea çeyrek finalde! 01:11