BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın gözü Miha Zajc'ta! İşte o teklif

Ara transfer dönemi sona ermesine rağmen Beşiktaş transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor.
Ara transfer dönemi sona ermesine rağmen Beşiktaş transfer çalışmalarını son sürat sürdürüyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Şenol Güneş'in yaptığı toplantıda transferde ilk hedef olarak Miha Zajc belirlendi.
Slovenyalı merkez orta sahayı kadrosuna kazandırmayı planlayan Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda kulübüyle sözleşmesini tamamlamasını bekleyecek.
Beşiktaş, sarı-lacivertlilerin yeni sözleşme teklifine bu zamana kadar olumlu yanıt vermeyen başarılı futbolcuya düzenli ilk 11'de oynama önerisinde bulunacak.
Siyah-beyazlıların, İtalyan kulüpleri ve Trabzon'un da radarında bulunan yetenekli oyuncuya 1.8 milyon euro'dan dört senelik teklif yapacağı kaydedildi.
MIHA ZAJC KİMDİR?
1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Interblock takımında başladı ardından NK Olimpija'ya transfer oldu.
Sırasıyla NK Bravo, NK Celje, Empoli ve Fenerbahçe formaları giydi.
2019'un ocak ayında sarı-lacivertli takıma transfer olan Zajc, 2020-21 sezonunu Genoa'da kiralık olarak geçirdi.
1.78 cm boyundaki tecrübeli orta saha, orta sahanın merkezinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Slovenya Milli Takımı'nda da görev alan Zajc, çıktığı 36 karşılaşmada 8 gole imzasını attı.
Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Sloven yıldızın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...