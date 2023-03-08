Avrupa vizesi

Beşiktaş'ta tüm gözler Pazar günü oynanacak Başakşehir maçına çevrildi. Üç maç üst üste kazanamayan ve 7 puan kaybederek zirveyle arasında puan farkı açılan siyah-beyazlılar, A.Gücü galibiyetiyle moral buldu. Siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışında zirveden uzaklaşsa da, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştirmek için yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Teknik direktör Güneş de, ara transfer döneminde yapılan takviyelerle bu hedefini gerçekleştirmeyi planlıyor.



ASLA PES ETMEYECEĞİZ



Tecrübeli teknik adam, takımının bu sezon Avrupa Kupaları'nda yer almamasının büyük bir kayıp olduğunu belirterek; önceliğini bu konuya vermiş durumda. Beşiktaş'ın mutlaka Avrupa arenasında olması gerektiğinin altını ısrarla çizen Şenol Güneş oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağız. Ama olamasak da Avrupa'ya gitmeye mecburuz. Bu nedenle yarıştaki zorlu rakiplerimizden Başakşehir'i yenmemiz şart" ifadelerini kullanarak, hafta sonundaki mücadelede üç puandan başka bir düşünceleri olmadığını belirtti.



Vincent Aboubakar Beşiktaş formasını bugüne kadar tam 72 resmi karşılaşmada terletti. Bu periyotta rakip filelere 36 gol atan Kamerunlu golcü, 9 da asist üreterek ve toplamda 45 gole direkt olarak katkıda bulunmuş oldu.