Aboubakar siftah yaptı

3. kez Beşiktaş'a gelen Aboubakar, bu sezon ilk golünü A.Gücü'ne atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu. Bu sezon oynadığı ilk 4 maçta gol atamayan Aboubakar, suskunluğu A.Gücü karşısında bozarken, performansıyla teknik heyeti de sevindirdi. Ghezzal'ın dönüşü ile birlikte Kartal'ın hücumdaki etkinliğini artırması beklenirken, Kamerunlu forvetin performansını daha da yukarı çekmesi bekleniyor. A.Gücü maçı sonrası "Kötü gidişatı durdurduk" diyen Aboubakar, Başakşehir maçında da takımına gol ya da gollerle katkıda bulunmayı istediğini ifade etti.