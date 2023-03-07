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Welinton için 2 farklı görüş

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı isimlerden biri olan Welinton'la sözleşme yenilemek istendiği iddia edildi. Bolavip'in haberine göre daha önce Cruzeiro daha önce Flamengo'da forma giyen ve şu anda Beşiktaş'ı savunan Welinton için geçen hafta istişarelerde bulunuldu. Haberde Cruzeiro'nun başarılı defans oyuncusunu bir an önce getirmek istediği, ancak Beşiktaş'ın kendisini bırakmaya yanaşmadığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Welinton için 2 farklı görüş
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı isimlerden biri olan Welinton'la sözleşme yenilemek istendiği iddia edildi. Bolavip'in haberine göre daha önce Cruzeiro daha önce Flamengo'da forma giyen ve şu anda Beşiktaş'ı savunan Welinton için geçen hafta istişarelerde bulunuldu. Haberde Cruzeiro'nun başarılı defans oyuncusunu bir an önce getirmek istediği, ancak Beşiktaş'ın kendisini bırakmaya yanaşmadığı belirtildi.
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