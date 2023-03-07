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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Borini ısrarı! Şenol Güneş...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna katmaya çalıştığı ancak Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlayamadığı Fabio Borini'den vazgeçmedi. Siyah-beyazlılar, adı Fenerbahçe ile de anılan İtalyan yıldız için teklif artırdı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 11:15 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 11:27
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Borini ısrarı! Senol Güneş...

Beşiktaş, kanat bölgesi için arayışlarına devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Borini ısrarı! Senol Güneş...

Siyah-beyazlılar ara transfer döneminin ilk gününden bu yana peşinde olduğu Fabio Borini görüşmelerinde Karagümrük kulübüyle anlaşmaya varamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Borini ısrarı! Senol Güneş...

Beşiktaş'ın 1 milyon Euro önerisine karşın kırmızı-siyahlılar ayrıca N'Koudou'yu da istemiş ancak Kamerunlu oyuncu gitmek istemeyince transfer gerçekleşmemişti.

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