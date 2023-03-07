TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Borini ısrarı! Şenol Güneş...

Beşiktaş, kanat bölgesi için arayışlarına devam ediyor.
Beşiktaş, kanat bölgesi için arayışlarına devam ediyor.
Siyah-beyazlılar ara transfer döneminin ilk gününden bu yana peşinde olduğu Fabio Borini görüşmelerinde Karagümrük kulübüyle anlaşmaya varamamıştı.
Beşiktaş'ın 1 milyon Euro önerisine karşın kırmızı-siyahlılar ayrıca N'Koudou'yu da istemiş ancak Kamerunlu oyuncu gitmek istemeyince transfer gerçekleşmemişti.
Bu gelişmenin ardından Şenol Güneş'in Borini isteğini tekrarladığı belirtildi.
Kartal'ın oyuncu için rakamı artırdığı ifade edildi.