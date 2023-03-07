Haberler Beşiktaş Stefan Kuntz'dan flaş karar: Kale Mert Günok'a emanet

Stefan Kuntz'dan flaş karar: Kale Mert Günok'a emanet

Beşiktaş forması giyen kaleci Mert Günok, gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un gözüne girdi. Kuntz, Ermenistan ve Hırvatistan maçlarında kaleyi siyah beyazlı isme emanet etme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Stefan Kuntz'dan flaş karar: Kale Mert Günok'a emanet

Siyah-beyazlılarda sezon başında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mert Günok, iyileştikten sonra da Valerien Ismael'den şans bulamamıştı.

Stefan Kuntz'dan flaş karar: Kale Mert Günok'a emanet

Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte kaleyi hemen teslim alan tecrübeli file bekçisi, Beşiktaş'ın kritik puanlarında başrol oynadı ve taraftarın gönlünü fethetti.

Stefan Kuntz'dan flaş karar: Kale Mert Günok'a emanet

Ankaragücü maçında da çok net iki fırsatta rakibine geçit vermeyen 34 yaşındaki eldiven, bir sezon önce yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle 1 yıl uzak kaldığı futbolda, dipten zirveye çıkmayı yeniden başardı.

Stefan Kuntz'dan flaş karar: Kale Mert Günok'a emanet

Sabah'ın haberine göre; Süper Lig'de Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın ardından %75 ile en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim konumunda bulunan Mert, A Milli Takım biletini de aldı.

Stefan Kuntz'dan flaş karar: Kale Mert Günok'a emanet

Ankaragücü karşılaşmasını Vodafone Park'ta takip eden Stefan Kuntz, Mert Günok'un performansını çok beğenirken bu ayın sonundaki Ermenistan ve Hırvatistan maçlarında kaleyi Beşiktaşlı oyuncuya teslim edecek.

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