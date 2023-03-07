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Salih uçurdu

Beşiktaş’ın 29 yaşındaki tecrübeli orta sahası, A.Gücü maçında 1 gol ve 1 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Salih maçın oyuncusu seçildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Salih uçurdu

Beşiktaş, pazar akşamı Vodafone Park'ta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek üç maçlık galibiyet hasretine son verirken, siyah-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Salih Uçan da gösterdiği performansla dikkat çekti. Karşılaşmada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydeden Salih Uçan, Aboubakar'ın attığı golde de asisti yaparak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Salih Uçan, alınan galibiyetin mimarı olurken, ayrıca maçın da oyuncusu seçildi. Bu sezon daha önce iki kez gol sevinci yaşayan Salih Uçan, siyah-beyazlı taraftarlar önünde ilki yaşadı. Ligin ikinci haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor maçı ve 20'nci haftada Kayseri deplasmanında gol atma başarısı gösteren 29 yaşındaki tecrübeli orta saha; pazar günü taraftarı önünde ilk kez gol sevinci yaşadı.


Salih, kariyerinde toplam 260 resmi maça çıktı. 29 yaşındaki oyuncu 16 gol atarken, 33 kez de asist yapmayı başardı. Salih kariyerinde en çok Alanya formasını (74) giydi.


Salih Uçan, bugüne kadar siyah-beyazlı formayı tam 37 kez terletti. Bu periyotta rakip fileleri 3 kez havalandıran, 4 de asist yapan tecrübeli orta saha oyuncusu Salih toplamda 7 gole katkı sağladı.

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