N’Koudou kulübede kalır

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Kevin N'Koudou'nun geleceği belli oldu. Yıldız oyuncu sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak. Güneş yıldız ismi son maçta kadroya dahil etmemişti. N'Koudou'nun sezon bitine kadar maçlara kulübede başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon siyah-beyazlı formayla 21 maça çıkan Kevin N'Koudou, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Kevin N'Koudou'nun geleceği belli oldu. Yıldız oyuncu sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak. Güneş yıldız ismi son maçta kadroya dahil etmemişti. N'Koudou'nun sezon bitine kadar maçlara kulübede başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon siyah-beyazlı formayla 21 maça çıkan Kevin N'Koudou, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.