Mert Günok devleşti

Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert, A.Gücü maçında sergilediği başarılı performansla alkış topladı. Deneyimli file bekçisi, savunma hattındaki koordinasyon eksikliği sebebiyle kalesinde gördüğü gol dışında yüksek formuyla tam not aldı. Mert, kalesine gelen 4 isabetli şutta da rakibe geçit vermedi.
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert, A.Gücü maçında sergilediği başarılı performansla alkış topladı. Deneyimli file bekçisi, savunma hattındaki koordinasyon eksikliği sebebiyle kalesinde gördüğü gol dışında yüksek formuyla tam not aldı. Mert, kalesine gelen 4 isabetli şutta da rakibe geçit vermedi.