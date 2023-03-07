Masuaku yine kafa karıştırdı

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Masuaku'nun durumu belirsizliğini koruyor. Bu sezon 19 maçta 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncunun, bu sayıyı 25'e tamamlaması durumunda siyah-beyazlılar bonservisini West Ham'dan almak zorunda kalacak. Oyuncu için son kararı Güneş verecek.
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Masuaku'nun durumu belirsizliğini koruyor. Bu sezon 19 maçta 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncunun, bu sayıyı 25'e tamamlaması durumunda siyah-beyazlılar bonservisini West Ham'dan almak zorunda kalacak. Oyuncu için son kararı Güneş verecek.