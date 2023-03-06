Salih Uçan siftah yaptı

Beşiktaş'ın orta sahasındaki yıldızı dün Ankaragücü maçında açılış golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk defa Vodafone Park'ta bir gol attı. 60. dakikada ise yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı. Taraftarlar, 29 yaşındaki oyuncuyu alkışlarla kulübeye uğurladı.
Beşiktaş'ınorta sahasındaki yıldızı dün Ankaragücü maçında açılış golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk defa Vodafone Park'ta bir gol attı. 60. dakikada ise yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı. Taraftarlar, 29 yaşındaki oyuncuyu alkışlarla kulübeye uğurladı.